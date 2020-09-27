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Feci olay! 9. kattan düşen 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

KAYSERİ’de 9. kattaki ikametinin balkonundan düşen 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 83 yaşındaki Matı K. 9. kattaki ikametinin balkonundan apartmanın beton zeminine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Matı K.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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