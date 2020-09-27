Tuncel Kurtiz ne zaman öldü mezarı nerede Tuncel Kurtiz sözleri

Ezel dizisinde Ramiz karakteri ile akıllara kazınan usta oyuncu Tuncel Kurtiz ölüm yıldönümünde seveleri tarafından anıldı. 2013 yılında hayatını kaybeden Tuncel Kurtiz öleli bu yıl 7 yıl oluyor. İşte Menend Kurtiz ile evlenen 2 çocuk babası Tuncel Kurtiz'in unutulmayan sözler...

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Sinemanın dev isimlerinden biri olan Tuncel Kurtiz, ölümünün 7. yılında sevenleri tarafınfan anılıyor. Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcının hayranları Tuncel Kurtiz’in sözlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Selanik doğumlu Türk bürokratı Hamdi Vala Kurtiz ve Boşnak Müfide Kurtiz'in oğlu olarak 1 Şubat 1936'da İzmit'in Bahçecik nahiyesinde dünyaya gelen Kurtiz 2013 yılında hayatını kaybetmişti.

Oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Tuncel Kurtiz, ölümünün 7. yılında anılıyor. Kurtiz 27 Eylül 2013’te 77 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Selanik doğumlu Türk bürokratı Hamdi Vala Kurtiz ve Boşnak Müfide Kurtiz'in oğlu olarak 1 Şubat 1936'da İzmit'in Bahçecik nahiyesinde dünyaya gelen Kurtiz, babasının görevi gereği ilköğrenimini 8 farklı şehirde sürdürdü. Sezgin ve Rengin adında iki kardeşi olan Kurtiz, ortaokulu Edremit'te okudu.

İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan ve okul yıllarında İETT'de yarı zamanlı ışık kontrolörü olarak çalışan Kurtiz, hukuk, İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde eğitim gördü ancak hiçbirini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

Haldun Dormen Tiyatrosu'nda 1958 yılında başladığı oyunculuğu Orhan Günşiray'ın yönettiği 1964 yapımı "Şeytanın Uşakları" filmiyle sinemada devam ettiren usta isim, yüzden fazla sinema filminde oyunculuk yaptı.

Kurtiz, 1979 yapımı "Gül Hasan" filminin senaryo ve yönetmenliğini üstlendi, 1980 yapımı "Bereketli Topraklar Üzerinde"nin senaryosunu kaleme aldı.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yurt dışına yerleşen sanatçı, İsveç, ABD ve Almanya'da tiyatro ve sinema projelerinde yer aldı.

Ünlü oyuncu, 1990'lı yıllarda Türkiye'ye dönerek 2003'te "Alacakaranlık", 2006'da "Hacı", 2007'de "Asi" adlı dizide rol aldı

Bir televizyon kanalı için 2010 yılında Balıkesir Edremit ilçesi Çamlıbel köyündeki butik otelde ünlü dostlarını ağırlayarak "Tuncel Kurtiz ve Dostları" adlı bir program yapan Kurtiz, aynı yıl "Hayat" belgeselini de seslendirdi.

"Ezel" dizisinde canlandırdığı "Ramiz Dayı" ve "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Ebussuud Efendi" karakterleriyle son sanat yıllarında hayran kitlesini artıran Kurtiz, çok sayıda ödülün de sahibi oldu.

Kurtiz, özgün yapımlarda ustalıkla oynadığı rollerin yanı özlü sözleri seslendirdiği film replikleriyle de adından söz ettirdi.

Tuncel Kurtiz, 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo", 1986 Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı", 1994 Altın Portakal Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", 2002 Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", 2008 İtalya Taormina Film Festivali'nde "Sanat", Yeşilçam Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", 15. Altın Koza Film Festivali'nde "Usta Oyuncu" ve 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Başarı" ödülüne layık görüldü.

Menend Kurtiz ile evli olan, Aslı adında bir kızı ve Mirza adında bir oğlu bulunan sanatçı, İstanbul Etiler'deki evinde 27 Eylül 2013'te düşerek başını çarpması sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti.

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Kurtiz'in cenazesi Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü'nde toprağa verildi.

Sahne aldığı tiyatro oyunlarından bazıları:

"Çok Tuhaf Soruşturma, Şeyh Bedrettin, Keşanlı Ali Destanı, Kaplan ve Daktilolar, Yolcu, Kalbin Sesi, Martı, Altın Yumruk, Ayı Masalı, Şahane Züğürtler, Zafer Madalyası."

Rol aldığı filmlerden bazıları:

"Son Kuşlar, Ben Öldükçe Yaşarım, Silahların Kanunu, Karanlıkta Vuruşanlar, Hudutların Kanunu, Çirkin Kral, Krallar Ölmez, Umut, Otobüs, Kanal, Sürü, Bereketli Topraklar Üzerinde, Ağrı'ya Dönüş, Bir Aşk Uğruna, Usta Beni Öldürsene, Tabutta Rövaşata, Işıklar Sönmesin, İstanbul Kanatlarımın Altında, Akrebin Yolculuğu, Hoşçakal Yarın, O da Beni Seviyor, Şellale, İnat Hikayeleri, Yaşamın Kıyısında, Lal, Güz Sancısı, Kayıp Armağan, Siyah Beyaz."





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TUNCEL KURTİZ SÖZLERİ

"Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir yeğen!"

"Yemin etmeden bir daha düşün, çünkü sadakatIe başIayan her şey ihanetIe biter.

"Bazen öyle acır ki için değiştin sanırsın şimdi dersin. Şimdi her şeyi yapabilirim."

"Herkesin kimseye anlatamadığı gizli bir sırrı, herkesin kimseye gösteremediği gizli bir yüzü vardır yeğen..." "Ben her şeyi olan ve kaybedeceği hiç bir şey olmayan insanım."

"Ölüm gibidir sadakat. Bir kere çizgiyi geçtin mi, geri dönüş yoktur.

"Hayatın kuralı bu ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda.

""Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutamaz.". "Mesele ölmek değil dost bildiğin en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele..."

"Geçmişe takıIıp kaImak ne demek çok iyi biIirim. Artık orda oImayanı aramak ne demek cidden çok iyi biIirim."

"Ne kadar değişirsen değiş, Nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı."

"İnsan bir gün gırtlaklayacağı tavuğu sevmeye kalkarsa, aç kalır!"

"Sevdiğini korumak için savaşman yetmezse eğer; en karanIık çare onun sevgisini öIdürmektir. Sevdiğini kurtarmak için en kötü ihtimaI, en son yoI ona ihanet etmektir."

"Bin kere dönsen o güne, bin kere ihanet edecekIer sana. Herkes doğasının gereğini yapar. Bin kere ihanet etseIer sana çaresi yok bin kere gidersin yanIarına."

"Rüya gerçeğe ne kadar yakın oIursa, uyandıktan sonra duyuIan acı da o kadar büyük oIur."