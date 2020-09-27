Korona testi pozitif çıkana elektronik kelepçe takılacak! Sağlık Bakanı açıkladı

Koronavirüs testi pozitif çıkanlar karantinayı delmeye devam ediyor. Yurtlara kapatma cezası da caydırıcı olmayınca yeni bir yöntem başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs pozitif çıkanlara elektronik bileklik uygulaması yapılacak" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs testi pozitif olan ve karantina kalması gerekenler için yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, testi pozitif çıkanlara elektronik bileklik takılacağını duyurdu.

Bakan Koca ile konuşan HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesinlikle bileklik uygulaması yapılacak. Ancak bunun için iki farklı model var ve bunun hangisinde karar kılmaları gerektiği konusunu tartışıyor. İlki pozitif olan ve evinde karantinada kalması gereken her kişiye bileklik takılması ve olması gereken yerden ayrıldığında merkezdeki alarmın çalması… İkinci model yine aynı mantıkla çalışıyor, ancak eve bir cihaz konuluyor, kişiyi bu cihaz takibe alıyor." ifadesini kullandı.

Sistem nasıl çalışacak?

Sarıkaya, "Daha bu kutudan belirlenen sınırlar aşıldığında cihaz alarmını çalarak uyarı veriyor, daha uzağa gittiğinde ise merkezdeki alarmı çalıştırıyor. Ayrıca bu kutu yerinden hareket ettirildiğinde de merkezi uyararak kişinin yerinden kıpırdatmasının önüne geçiyor. Bakan Koca hangisinin daha faydalı olduğunu tespit ettiklerinde hazır olan uygulamanın kullanılmaya başlanacağını da açıkladı." bilgisini aktardı.

İki hafta öncesine göre yüzde 38 düşüş var

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti: "Bakan Fahrettin Koca, cep telefonunu açıp, günlük vaka ve hasta sayısında durumun ne olduğunu grafik üzerinden gösterdi. İki hafta öncesine göre Türkiye genelinde %38 düşme görülüyor. Bu noktaya ulaşmalarının gerisinde uyguladıkları modelin yattığını belirtti."