Türkiye'de koronavirüs aşısı denenlere ne oldu? Halsizlik, eklem ve baş ağrısı yaptı
Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısının Türkiye'deki denemeleri Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi'nin koordinasyonunda geçen hafta başladı. Denemelere katılan
Türkiye'de Çin şirketi Sinovac'ın ürettiği aşı denemeleri ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladı. Ardından kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde deneme aşıları yapıldı. Peki Çin aşısı denenen hastalarda ne gibi yan etkileri görüldü. Araştırmaya katılan görevliler, ilk yan etkileri raporlaştırdı: Halsizlik yapıyor, baş ve eklem ağrılarına neden oluyor. İşte ayrıntılar...
Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısının Türkiye'deki denemeleri Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi'nin koordinasyonunda geçen hafta başladı. CoronaVac isimli aşının Türkiye'de 25 merkezde denenmesi planlanıyor. Firmadan Perşembe günü yapılan açıklamada, aşının 2021 başında kullanıma hazır hale gelmesini bekledikleri ve aşıyı ABD dahil tüm dünyaya dağıtmayı amaçladıkları kaydedildi. Sinovac Üst Yöneticisi Yin Veydong, şirketin Pekin'deki yeni fabrikasında gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının dağıtımında deneylere katılan ülkelere öncelik vereceklerini söyledi.
CoronaVac aşısının Türkiye'de denendiği yerlere bu hafta içerisinde Kocaeli Üniversitesi de eklendi. Kocaeli Üniversitesi'nde aşının ilk verildiği Dekan Yardımcısı ve Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, hem aşıya erken erişmek hem de bilime katkı sağlamak için gönüllü olduğunu anlattı:
"Birincisi, hastane ortamında çalışıyorsanız Covid-19'a yakalanma riskiniz var. Gönüllü olduğunuzda bu aşıya erken ulaşma şansınız oluyor. İkincisi, ben 20'den fazla faz 3 çalışma yaptım ve sorumlu araştırmacı olarak yer aldım. Şimdi masanın öbür tarafına geçiyorum ve katkı sağlamış oluyorum."