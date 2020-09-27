Türkiye'de koronavirüs aşısı denenlere ne oldu? Halsizlik, eklem ve baş ağrısı yaptı

CoronaVac aşısının Türkiye'de denendiği yerlere bu hafta içerisinde Kocaeli Üniversitesi de eklendi. Kocaeli Üniversitesi'nde aşının ilk verildiği Dekan Yardımcısı ve Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, hem aşıya erken erişmek hem de bilime katkı sağlamak için gönüllü olduğunu anlattı: