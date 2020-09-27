Esenyurt'ta taksici cinayetlerinden sonra 4 durak kapatıldı

ESENYURT'ta taksiciler arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksicinin ölmesinin ardından bugün 4 taksi durağı mühürlenerek kapatıldı.Abone ol
Dün sabah saatlerinde Esenyurt Meydan'da bulunan taksi durağında yaşanan silahlı kavga sonrasında 3 taksici öldürülmüş, 2 taksici de yaralanmıştı.
Yaşanan silahlı kavga sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri polis eşliğinde, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen duraklara yönelik işlem yaptı. Silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen toplamda 4 taksi durağını mühürleyerek kapattı.
Taksi duraklarının kapısına 3 gün içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde ise belediye ekiplerince kaldırılacağı yönünde uyarı levhası asıldı.