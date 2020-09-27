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Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Onat, hayatını kaybetti

Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat (63), Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Prof. Dr. Hasan Onat, Koronavirüs nedeniyle bir süre önce Ankara Sanatoryum Hastanesi'nde tedaviye alındı. Evli ve 2 çocuk babası olan Onat, dün hastanede hayatını kaybetti. AÜ İlahiyat Fakültesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fakültemiz İslam Mezhepleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Onat’ın, birkaç gün önce yakalandığı Koronavirüs sebebiyle tedavi görmekte olduğu Ankara Sanatoryum Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi Çankırı Eldivan ilçesinde toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm İlahiyât camiamıza başsağlığı dileriz. Allah'tan geldik, sonunda O'na döneceğiz" denildi.

"Yakınlarına başsağlığı diliyorum"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Onat'ın vefatıyla ilgili paylaşımda bulunarak, "Ankara Üniversitesi öğretim üyesi muhterem Hasan Onat hocanın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin. Geride bıraktığı güzellikler yaşamaya devam edecek" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, "Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Çorum İlahiyat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Hasan Onat hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

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