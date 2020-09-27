Gürcan Karakaş'tan yerli otomobilde 'yüzde 51 yerli' hedefini eleştirenlere çarpıcı yanıt

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilde yüzde 51 yerlilik hedefine yönelik eleştirilere "Yeni bir ürün geliştirmek için 15 yıl vaktiniz ve sonsuz kaynağınız olursa elbette bir otomobil yüzde 100 yerli olabilir." diye yanıt verdi.

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Türkiye'nin yerli otosu için geri sayım sürüyor. TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, projede gelinen son durumu ve merak edilenleri Sabah gazetesine anlattı.

"Süreçte hiçbir gecikme yok" diyen Karakaş, Avrupa'da birçok ülkenin gözünün TOGG'da olduğunu söyledi. Gemlik'te devam eden fabrika inşaatı hakkında bilgiler aktaran Karakaş, fabrikanın tedarik sürecinin ekim ayında başlayacağını belirtti. İşte Karakaş'ın açıklamaları:

Tersine beyin göçü başladı

195'i mühendis, toplam 215 kişiyiz. Kısa süre sonra aramıza ağırlığı mühendis 15-20 kişi daha katılacak. Çalışanlarımızın çok önemli bir kısmı uluslararası projelerde görev almış kişiler... Yabancılar da var ekibimizde... Tersine beyin göçü yapıyoruz. Amerika ve Avrupa'dan gelen arkadaşlarımız var. Tesla ve Faraday Future'da çalışmış tecrübeli Türk bir arkadaşımız katıldı aramıza... Görüştüklerimiz, anlaşma yolunda olduklarımız da var. Konusunda uzman, yetkin insanları neredeyse bulup getiriyoruz. Şu anda İK havuzumuzda 30 binden fazla başvuru var. 2023'te 500'ü rahat geçeriz. Projenin toplam istihdam sayısı ise 4.300'den fazla. Yeni mezunları almak için 1-2 yılımız var. Fabrika için mavi yakalı alımına henüz başlamadık.

Yüzde 51'i yerli

Yüzde 95-98'i ile el sıkıştık. 300'e yakın ana tedarikçi grubumuz var. Bunlar hacimsel olarak değerin yüzde 51'ini Türkiye'de üreten firmalar. Fabrikanın tedarik süreci ise ekim ayında başlayacak. İstediğimiz teknik kalitede ürün bulursak, biraz daha pahalı olsa bile yerli olanı tercih ediyoruz.

Yurt dışında takip ediliyor mu?

Elbette ediliyor... Google'de aratırsanız görürsünüz. Birkaç haftadır Almanya'nın dergilerinde sürekli biz çıkıyoruz. Hatta Alman gazeteler, 'Uyuyorsunuz siz, nanoteknolojiler gelişiyor' diyorlar. Bu eleştiriyi Türkler üzerinden değil de Almanlar'ın tutumları üzerinden yapıyorlar. Gücümüzü abartmak için söylemiyorum ama gözleri üstümüzde, bizi takip ediyorlar. Piyasaya girdiğimiz andan itibaren Avrupa'nın elektrikli araç olarak tasarlamış ilk şirketi olacağız.

"Yeterince yerli değil" eleştirilerine yanıt

Yeni bir ürün geliştirmek için 15 yıl vaktiniz ve sonsuz kaynağınız olursa elbette bir otomobil yüzde 100 yerli olabilir. Bazı komponentler yurtdışında 39-40 milyon adet üretiliyor. Hedef kapasitemiz olan 175 bin adet için bu yatırımı yapmak ticari olarak mantıklı değil. Küresel boyutta rekabet edecek bir marka üretmek için yola çıktık. Yerli olsun diye fiyatının iki katına üretim yaparsan ticari anlamda da mantıklı olmaz. Burası neticede ticari bir işletme. Yerlilikte kendimize ve devletimize verdiğimiz sözü tutmamız lazım. Yüzde 51 yerlilik diyoruz. Bu oran yeni başlayan bir şirket için acayip iyi bir rakam.

Fabrika arazisine 40 bin kolon dikilecek

Konusunda uzman 6 profesörün görüşleri doğrultusunda zemini özel bir teknoloji ile güçlendiriyoruz. 1.5 metre genişliğinde, 15-20 metre derinliğinde kuleler, zemin altı kolonlar yapıyoruz. Bunu 40 bin kere yapacağız. Kendi kaya zeminimizi kendimiz yapıyoruz. Bunlar bizim için devasa maliyetler değil. 'Başlayalı 2 ay oldu bir şey gözükmüyor' diyorlar. İş planımıza uygun ilerliyoruz. Güçlendirme çalışmasından sonra inşaat hamlesi başlayacak. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerindeki toprağı 1.5 metre sıyırıyoruz. Ondan sonra zemin güçlendirmesi yapılıyor. Onun üzerine daha fazla nitelikli yük taşıyacak toprak konulacak ve bina kurulacak. Yatırımın başında 40 yıla yakın General Motors'ta fabrikalar yönetmiş Brezilyalı Sergio Rocha var.

Kalıcı başarı için ihracat şart

Bana göre başarımızın orta ve uzun vadede sürdürebilir olmasının ispatı ihracatımızın olması. İhracat yapmanız küresel boyutta rekabetçi olduğumuz anlamına gelir. Bu nedenle ihracatta olmak istiyoruz, planımızı buna göre yaptık. Bizim başarmamız şart, Türkiye'nin bir daha bir kayba vakti de yok. Çünkü bu segmentte fırsat penceresini kaçırdıktan sonra yaptımız hiçbir şeyin anlamının kalmayacağını biliyoruz..