BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
HABER /  DÜNYA

Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'da sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki gerilimin yeniden tırmanması üzerine Ermenistan'da sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan ettiklerini açıkladı.

Abone ol

Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Değerli vatandaşlar, şu anda Ermenistan hükümetinin kararıyla sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan edildi. Seferberlik kapsamındaki herkesi askerlik şubelerine başvurmaya çağırıyorum" dedi.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 İHA'yı vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gürcan Karakaş'tan yerli otomobilde 'yüzde 51 yerli' hedefini eleştirenlere çarpıcı yanıt
Korona testi pozitif çıkana elektronik kelepçe takılacak! Sağlık Bakanı açıkladı
Tanık öğrenciler doğruladı! Ege Üniversitesi'nde profesöre taciz suçlaması
CHP'den şok iddia! 5 büyükşehirde koronadan ölenlerin sayısı tüm Türkiye için açıklanan rakamdan fazla!
Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem kenti terk et
Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Ortaokullar ne zaman açılacak MEB 2020 okul takvimi
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşına ’hayvan’ dedi tazminatsız kovuldu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ermenistan'ın saldırısına sert tepki
Afyonkarahisar'da pes dedirten olay! Karantinayı ihlal etti seyahat ederken yakalandı
Esenyurt'ta taksici cinayetlerinden sonra 4 durak kapatıldı
Feci olay! 9. kattan düşen 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Yorumlar 3 yorum