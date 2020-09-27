BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
HABER /  GÜNCEL

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam ediyor

Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınan ve daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusunda açılan delik) uygulaması yapılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil devam diyor.

Abone ol

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine geçtiğimiz günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu sevkten kısa süre önce entübeden çıkartılan Başkan Böcek'in solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Şu an Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Başkan Böcek'in klinik seyri stabil olarak devam ediyor.

Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil seyretmektedir."

SON DAKİKA HABERLERİ
Gürcan Karakaş'tan yerli otomobilde 'yüzde 51 yerli' hedefini eleştirenlere çarpıcı yanıt
Korona testi pozitif çıkana elektronik kelepçe takılacak! Sağlık Bakanı açıkladı
Tanık öğrenciler doğruladı! Ege Üniversitesi'nde profesöre taciz suçlaması
CHP'den şok iddia! 5 büyükşehirde koronadan ölenlerin sayısı tüm Türkiye için açıklanan rakamdan fazla!
Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem kenti terk et
Texas'ta içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Azerbaycan yalnız değildir
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı! Türkiye'den art arda tepkiler
Çiçek Adası sahibi kim Hülya Avşar ne kadara aldı?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov Dağlık Karabağ'daki gerilimi konuştu
Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'da sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi
İBB burs başvurusu son gün ne zaman bitiyor?
Yorumlar