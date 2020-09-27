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Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı yarın defnedilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü ve eski milletvekili Mustafa Canlı, memleketi Gümüşhane'de yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

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Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün gece hayatını kaybeden Canlı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Çimen, mesajında, Mustafa Canlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Canlı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Çimen, Canlı için yarın saat 13.00'de Gümüşhane Belediyesi önünde tören düzenleneceğini, cenazesinin ise Kemaliye Camisi'nde 14.00'de kılınacak namaz sonrası Emirler Mezarlığı'na defnedileceğini bildirdi.

Mustafa Canlı kimdir?

Gümüşhane'de 1999-2014 yılları arasında 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden 25'inci dönem Gümüşhane milletvekili seçilen Canlı, son olarak İSTAÇ AŞ Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

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