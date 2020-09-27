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Bursa'da yaşandı! İnternetten telsiz siparişi verdi paketten sprey çıktı

BURSA'da internetten bebek telsizi sipariş eden ve 139 lira ödeme yapan kadın gelen kargo poşetini açınca hayatının şokunu yaşadı. Hemen telefona sarılan kadın verilen numarayı defalarca aradı ama...

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Bursa’da internetten alışveriş yapan vatandaş büyük şok yaşadı. Trafik kazası geçiren 10 yaşındaki kızıyla dükkandan telsizle konuşabilmek için bebek telsizi arayışına giren 38 yaşındaki Ö.Ç, internette araştırma yaptı. Ö.Ç, telsiz siparişi vererek kargonun gelmesini bekledi.

Karşı ödemeli gelen kargoya telsiz için 129, kargo için de 10 lira ödeme yapan Ö.Ç, paketi heyecanla açtığında gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Bebek telsizi yerine piyasada 5 liraya satılan oda spreyi geldiğini gören vatandaş, daha sonra verilen numarayı arasa da herhangi bir muhatap bulamadı. Ö.Ç. dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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