Ermenistan sivillere saldırdı! Türkiye Azerbaycan'a "sonuna kadar yanınızdayız" mesajı verdi
Ermenistan, provokatörlüğünü sürdürüp Dağlık Karabağ'da sivillere saldırdı. Azerbaycan anında karşılık verdi. Türkiye ise tüm kadrolarıyla Azerbaycan'ın arkasında durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi. İşte Türkiye'den Ermeni provokasyonuna sert tepkiler...
Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında bu sabaha karşı yine tansiyon arttı. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” dedi. Ermenistan’ın binlerce kişilik silahlı gönüllü ordusu kurduğunu belirten Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, "Erivan yönetimi bu saldırının bedelini ödeyecektir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız" derken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tescilli provokatör Ermenistan haktan, hukuktan, verilmiş sözden, ateşkesten ne anladığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir" çağrısı yaparken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor" dedi. İşte Türkiye'den hain saldırıya yönelik tüm tepkiler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha göstermektedir.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz.