Hasan Onat kimdir kaç yaşında Hasan Onat kitabları neler?

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Mezhepler Tarihi öğretim üyesi Prof Dr. Hasan Onat koronavirüse yenik düştü ve vefat etti. Bu haberin ardından birçok vatandaş Hasan Onat kimdir, kaç yaşında öldü ve kitapları neler araştırması yaptı.

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Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat (63), koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Onat'ın cenazesi bugün Çankırı’nın Eldivan ilçesinde toprağa verilecek. Hasan Onat kimdir, kaç yaşında öldü ve kitapları neler?

Prof. Dr. Hasan Onat, koronavirüs nedeniyle bir süre önce Ankara Sanatoryum Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Onat, dün hastanede hayatını kaybetti. AÜ İlahiyat Fakültesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fakültemiz İslam Mezhepleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Onat’ın, birkaç gün önce yakalandığı koronavirüs sebebiyle tedavi görmekte olduğu Ankara Sanatoryum Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi Çankırı Eldivan ilçesinde toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm İlahiyât camiamıza başsağlığı dileriz. Allah'tan geldik, sonunda O'na döneceğiz" denildi.