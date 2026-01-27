Metro Türkiye'den ramazan ayına özel erzak paketleri

Metro Türkiye, ramazan ayı öncesinde gıda güvenliği analizlerinden geçen ürünlerden oluşan erzak paketlerini raflara taşıdı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu sofralara taşımayı amaçlayan Metro Türkiye, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan temel gıda ürünlerinden oluşan üç farklı paketi avantajlı fiyatlarla sunuyor.

Ramazan ayında her partisi titiz gıda analizlerinden geçmiş ürünlerle hazırlanan üç farklı erzak paketi, 66 şehire ulaşan sevkiyat ağı, dijital hediye kartı çözümleri ve "Kendi Erzak Paketini Oluştur" seçeneğiyle müşterilerle buluşuyor.

Türkiye'de gıda güvenliğini uluslararası standartlarda tescilleyen IFS Cash & Carry sertifikasına sahip Metro Türkiye, erzak paketlerinde yer alan ürünlerin analizlerini akredite laboratuvarlarda gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, taklit ve tağşişe karşı uygulanan kalite kontrolleri kapsamında yalnızca güvenliği onaylanan ürünlere ramazan kolilerinde yer veriliyor.

Ramazan ayında sevdikleriyle ya da ihtiyaç sahipleriyle paylaşımda bulunmak isteyenler için farklı seçenekler sağlayan Metro Türkiye, yağ, un, salça, bakliyat ve çay gibi temel ürünlerden oluşan 13 ürünlük paketin yanı sıra 22 ve 24 çeşit üründen oluşan daha kapsamlı paketleri de müşterilerine sunuyor.

Hazır paketlerin yanı sıra bireyler ve kurumlar, "Çok Al Az Öde" kapsamında toplu alım avantajı sunan ürünler arasından seçim yaparak kendi erzak paketlerini istedikleri şekilde oluşturabiliyor.

Bu kapsamda sunulan "Kendi Erzak Paketini Oluştur" seçeneğiyle müşteriler, bütçelerine uygun kolileri diledikleri ürün ve miktarlarda hazırlayabiliyor.

Ayrıca dileyenler, Metro Türkiye tarafından sunulan Metro Hediye Çeki ile temassız kullanım imkanı sağlayan Dijital Hediye Kartı seçeneklerinden de faydalanabiliyor.​​​​​​​