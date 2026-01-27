BIST 13.206
Araçtaki tartışma çok korkunç bitti!

Araçtaki tartışma çok korkunç bitti!

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin araçta bıçak ve satırla öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bir araçta Ferit M.'nin (45) bıçak ve satırla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan G.S. (38), D.A.S. (38) ve A.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

Araçtaki tartışma çok korkunç bitti! - Resim: 0

Bir araçta 24 Ocak'ta aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine G.S. (38), Ferit M.'yi (45) bıçak ve satırla yaralamış, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferit M.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Şüpheli G.S, olayda kullandığı bıçak ve satırla polis merkezine giderek teslim olmuş, soruşturma kapsamında G.S'nin eşi D.A.S. ile oğlu A.S. de gözaltına alınmıştı.

