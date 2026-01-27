İletişim Başkanlığı Ermenistan’a yardım iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ermenistan’da hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve yardıma muhtaç kesimlere 10 milyon dolar maddi destek sağlanmasına ilişkin bir kararname imzaladığı yönündeki iddiaların “tamamen asılsız” olduğunu açıkladı. DMM, kamuoyunu Türkiye’yi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara karşı uyardı.

Abone ol

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan’da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılmasını öngören bir kararname imzaladığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

“İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR”

DMM’nin sanal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır.”

KAMUOYUNA RESMİ KAYNAK UYARISI

Açıklamada, söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen dezenformasyon içerikleri olduğuna dikkat çekilerek, vatandaşların yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiği vurgulandı. DMM, özellikle Türkiye’yi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan manipülatif paylaşımlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Bu kapsamda açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kamuoyunun ülkemizi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.”