GÜNCEL

Aziz İhsan Aktaş davasında neler oluyor? Son haline bakın 7 CHP'li başkan da var

13 Ocak 2025’teki şafak operasyonuyla başlayan, “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” soruşturması kapsamında ilk duruşma bugün yapılıyor. 6’sı görevinden uzaklaştırılan CHP’li 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 kişi mahkemeye çıkıyor. Silivri'de görülen duruşmaya Aziz İhsan Aktaş evinden korumalar eşliğinde geldi. Keyifli görünen Aziz İhsan Aktaş ""Kaçmadım buradayım. İlk gün söylediklerimi tekrarlayacağım. Adalet Mülkün Temelidir" dedi.

SİLİVRİ'de görülen duruşma öncesinde cezaevi yerleşkesine giden yollarda yoğunluk vardı. Avukatlar ve yargılanan başkanların yakınları da Silivri cezaevine akın etti. 704 yılla yargılanan Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi. Takım elbise giymiş olan Aziz İhsan Aktaş'ın keyifli hali dikkat çekti. 

aziz ihsan aktaş

Duruşma öncesinde medyaya konuşan Aziz İhsan Aktaş, ""Kaçmadım buradayım. İlk gün söylediklerimi tekrarlayacağım. Adalet Mülkün Temelidir" dedi. 

HANGİ BAŞKANLAR YARGILANIYOR?
7 ay sonra iddianamesi hazırlanan soruşturma kapsamında CHP'li 6 başkan tutuklu yargılanıyor bu isimler şunlar:
-Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 
-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 
-Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara,
-Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar,
-Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Tutuksuz yargılanan başkanlar ise şunlar:
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

BUGÜN İFADE VERECEK BAŞKANLAR
Bugün görülecek duruşmada önce İstanbul dışındaki belediye başkanları; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Belediye Başkanı Ceyhan Kadir Aydar savunmalarını verecek. İstanbul dışındaki başkanların savunmalarının ardından ve diğer sanıklar savunma yapacak.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İÇİN 704 YIL İSTENİYOR
Dosyada çete lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş tutuklu olmadığı için evinden Silivri’ye gelecek, tutuklu kişiler ise kelepçeli olarak getirilecek. 578 sayfalık iddianamede Aktaş'ın 82 ayrı suç eyleminden sorumlu olduğu belirtiliyor.

Aziz İhsan Aktaş hakkında 704 yıl hapis cezası talep ediliyor. Tutuklu belediye başkanları ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezalarıyla yargılanacak.
