BIST 13.125
DOLAR 43,41
EURO 51,63
ALTIN 7.098,54
HABER /  GÜNCEL

"Bebek sürücü" olarak biliniyordu! 100 bin takipçili fenomen protestolarda öldürüldü

"Bebek sürücü" olarak biliniyordu! 100 bin takipçili fenomen protestolarda öldürüldü

İran'daki protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin bilançosu gün gün netleşiyor. Ölenler arasında bir motorsikletle Instagram fenomeni olan, "Baby Raider-Bebek sürücü" isimli 19 yaşındaki Diana Bahadori'nin de olduğu belirtildi.

Abone ol

19 yaşındaki Instagram fenomeni Diana Bahadori, İran'daki protestolarda öldü. Bahadori'nin 9 Ocak'ta Gorgan şehrinde güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü öne sürüldü

"Baby rider" olarak tanınan İranlı influencer, motosikletlerle çektiği videolarla 100 bini aşkın takipçi kazanmıştı.

28 Aralık'ta patlak veren İran'daki protestolara katıldığı belirtilen Diana Bahadori'nin 9 Ocak'ta güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında gerçek mermilerle vurulduğu iddia edildi. Ölüm haberi önce bir kaza sonucu olduğu şeklinde duyrulan Bahadori'nin ailesinin istihbarat ve güvenlik teşkilatlarından ciddi baskı altında olduğu öne sürüldü.

Gizlice defnedildiği belirtilen Bahadori'nin ailesi, hükümetin ölümünden sorumlu olduğunu kamuoyu önünde reddetmek zorunda kaldığı savunuldu. İran'da protestolara katılan gençlerin ailelerininçocuklarının tutuklanması veya kurbanın cesedinin teslim edilmemesiyle tehdit edildiği iddia ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'li Feti Yıldız'ın sosyal medya paylaşımı! CHP lideri Özel'den açıklama: Önemsiyoruz
MHP'li Feti Yıldız'ın sosyal medya paylaşımı! CHP lideri Özel'den açıklama: Önemsiyoruz
Bomba zirve sonrası flaş çıkış! Sadettin Saran resti çekti: ''Bundan sonra istemiyorum''
Bomba zirve sonrası flaş çıkış! Sadettin Saran resti çekti: ''Bundan sonra istemiyorum''
TMSF’den Boyteks Tekstil kararı: Şirketin tüm hisseleri satışta
TMSF’den Boyteks Tekstil kararı: Şirketin tüm hisseleri satışta
Beşiktaş'tan ayrılan Rafa Silva bu sefer Benfica'yı karıştırdı
Beşiktaş'tan ayrılan Rafa Silva bu sefer Benfica'yı karıştırdı
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü
"Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımları! Bakanlıktan açıklama geldi
"Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek" paylaşımları! Bakanlıktan açıklama geldi
Irak’ta Cumhurbaşkanı seçim oturumu ertelendi
Irak’ta Cumhurbaşkanı seçim oturumu ertelendi
Kuveyt Türk'ten ortak ATM kullanımında yeni işbirliği
Kuveyt Türk'ten ortak ATM kullanımında yeni işbirliği
Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu imzaladı basın işletmelerine kredi kolaylığı
Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu imzaladı basın işletmelerine kredi kolaylığı
Yıllık bu rakamın üzerinde maaş alanların evine tebligat gidecek
Yıllık bu rakamın üzerinde maaş alanların evine tebligat gidecek
Yargıtay kararını verdi! Eşinizden sakın bunu gizlemeyin...
Yargıtay kararını verdi! Eşinizden sakın bunu gizlemeyin...
Şişli'deki vahşette yeni gelişme!
Şişli'deki vahşette yeni gelişme!