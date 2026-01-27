"Bebek sürücü" olarak biliniyordu! 100 bin takipçili fenomen protestolarda öldürüldü

İran'daki protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin bilançosu gün gün netleşiyor. Ölenler arasında bir motorsikletle Instagram fenomeni olan, "Baby Raider-Bebek sürücü" isimli 19 yaşındaki Diana Bahadori'nin de olduğu belirtildi.

19 yaşındaki Instagram fenomeni Diana Bahadori, İran'daki protestolarda öldü. Bahadori'nin 9 Ocak'ta Gorgan şehrinde güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü öne sürüldü

"Baby rider" olarak tanınan İranlı influencer, motosikletlerle çektiği videolarla 100 bini aşkın takipçi kazanmıştı.

28 Aralık'ta patlak veren İran'daki protestolara katıldığı belirtilen Diana Bahadori'nin 9 Ocak'ta güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında gerçek mermilerle vurulduğu iddia edildi. Ölüm haberi önce bir kaza sonucu olduğu şeklinde duyrulan Bahadori'nin ailesinin istihbarat ve güvenlik teşkilatlarından ciddi baskı altında olduğu öne sürüldü.

Gizlice defnedildiği belirtilen Bahadori'nin ailesi, hükümetin ölümünden sorumlu olduğunu kamuoyu önünde reddetmek zorunda kaldığı savunuldu. İran'da protestolara katılan gençlerin ailelerininçocuklarının tutuklanması veya kurbanın cesedinin teslim edilmemesiyle tehdit edildiği iddia ediliyor.