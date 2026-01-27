Sanayide köklü dönüşüm başlıyor 13 şehirde 16 yatırım alanı belirlendi

Türkiye'nin sanayi altyapısı için 30 yıllık planlama yapıldı. Deprem riskinin az olduğu illerde sanayi havzaları oluşturulacak. Üretim ve lojistik üssü olan Marmara'nın yoğunluğu İç Anadalu ve Akdeniz'e yayılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Marmara bölgesindeki aşırı yoğunlaşmanın azaltılması, muhtemel bir depreme karşı tedbir alınması ve ülke genelinde dengeli bir sanayi dağılımı sağlamak maksadıyla İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı sanayi havzaları oluşturulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, milletvekillerinin bu konudaki sorularını cevaplarken, 64 ilde yürütülen 166 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi ile sanayinin Marmara dışında dengeli olarak yayılması, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve yerel istihdamın artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Türkiye gazetesinin haberine göre Bakanlığın hazırladığı, ‘Ulusal Sanayi Alanları Master Planı’ ile de metropollerde ve afet riski yüksek bölgelerde yoğunlaşan sanayinin Anadolu’ya dengeli şekilde yayılması amaçlanıyor.

Risk analizleri yapılıyor

Ayrıca, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan 77 OSB’nin yanı sıra büyük sanayi tesisleri, ulaşım ve enerji altyapısı açısından kritik görülen altyapıların, depremlere karşı risk durumlarının tespit edilmesine yönelik bir çalışma başlatıldı. Ortaya çıkacak veriler ışığında, sanayi bölgeleri planlamasında yer seçimi açısından dikkate alınması gereken hususları içeren bir rehber hazırlanacak. Bu çalışma Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanemi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülecek.

45 il fay hattında

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) üç ay önce yayınladığı diri fay hatları raporunda tehlikeye dikkat çekmişti. Buna göre, 45 il ve 110 ilçe aktif fay hattı üzerinde yer alıyor.

Uzunluğu 1.200 kilometre olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, 24 şehrin merkezinden geçiyor. Bu hatta 7 ve üzeri büyüklüğünde depreme sebep olabilecek faylar bulunuyor.

Fay üstünde kurulu Bursa, Türkiye'nin en çok OSB bulunan ili. En büyük sanayi kuruluşlarının 79'u da birinci deprem bölgesinde yer alan Kocaeli'de bulunuyor.

Bursa'da bu rakam 37. İstanbul da ikinci deprem bölgesinde. OSB sayısında Bursa'dan sonra gelen Tekirdağ, ikinci derece deprem riski taşıyor.

Karabük Demir Çelik'e ev sahipliği yapan Karabük en riskli illerden.

Deprem riskinin en az olduğu iller

Adana, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Samsun ikinci derece deprem riski taşıyor. Deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan şehirler ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.