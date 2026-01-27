BIST 13.206
GÜNCEL

Bebek Otel’de holding patronları ve ünlü isimlere özel kayıt

Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda 30'dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera sistemlerinin kayıt cihazları bulunmuştu. Soruşturma kapsamında yeni bilgiler ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de VİP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ile güvenlik kamera sistemlerinin kayıt cihazlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konulmuş, dijital verilerin birçoğunun şifrelendiği belirlenmişti.

Bazı dijital verilerin içeriğinde ünlü isimlerin otelde gizli kameralarla kayıt altına alındığı, yine otelin güvenlik kamerası görüntülerinin depolandığı kayıt cihazlarının da saklandığı soruşturma dosyasına yansımıştı. 

OTELDE PATRONLAR KAYDEDİLMİŞ

SABAH, Bebek Otel soruşturmasıyla ilgili yeni bilgilere ulaştı. Alınan ifadelerin ardından Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen iş adamları, holding patronları ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı belirlendi.

Yıldırım'ın bu konuda çalışanlara talimat verdiği, önemli isimler geldiğinde kendisine bilgi aktarıldığı savcılık tarafından alınan ifadelere yansıdı.

Çalışanların otele gelen önemli isimleri Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği, Yıldırım'ın da cep telefonunda kurulu olan güvenlik kamera sistemlerini anlık izleyen programla iş insanlarının fotoğraf ve videolarını telefonuna kaydettiği belirtildi.

Tutuklanan Muzaffer Yıldırım'ın gözaltına alındığında kullandığı cep telefonunun şifresini savcılık ile paylaştığı, bilirkişi tarafından telefonun incelendiği öğrenildi.

Yıldırım'ın cep telefonunda kimlere ait fotoğraf ve videoları arşivlediğinin tespit edilmesiyle soruşturma derinleştirildi. Yıldırım'ın irtibatları, HTS kayıtları ve MASAK raporu da istendi.

Yıldırım'ın kayıt altına aldığı fotoğraf ve videoları şantaj mı yoksa casusluk amaçlı mı kaydettiği yapılacak incelemeler ardından netlik kazanacak.

