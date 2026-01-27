BIST 13.177
HABER /  EKONOMİ

TMSF, Boyteks Tekstil'i satışa çıkardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TMSF, Boyteks Tekstil'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Boyteks Tekstil) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

TMSF'nin Boyteks Tekstil'in satışına ilişkin ihale ilanı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhalede muhammen bedel 14 milyar 300 milyon lira, katılım teminatı 700 milyon lira, şartname ücreti 300 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 1 milyon 500 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için 30 Mart saat 16.30'a kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 31 Mart'ta saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

