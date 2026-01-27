Orhan Şen 'tekrar kar geliyor' dedi tarih verdi! İşte kar yağışı beklenen yerler İstanbul da listede

İstanbul ve batı illerinde bir haftadır etkili olan lodos ve yağışlı hava, hafta sonuna kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Meteorolojik verilere göre, hafta sonu rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanacak.