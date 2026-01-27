Orhan Şen 'tekrar kar geliyor' dedi tarih verdi! İşte kar yağışı beklenen yerler İstanbul da listede
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamasına göre, bir haftadır etkili olan lodosun ardından kuzeyli sistemler devreye girecek. Sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını kaydeden Şen tarih vererek, kar yağışı beklenen yerleri açıkladı. Şen'in kar uyarısı yaptığı yerler arasında İstanbul da yer aldı. İşte detaylar...
İstanbul ve batı illerinde bir haftadır etkili olan lodos ve yağışlı hava, hafta sonuna kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Meteorolojik verilere göre, hafta sonu rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanacak.
Pazar günü itibarıyla Trakya bölgesi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışların iç bölgelerde kara dönüşeceği tahmin ediliyor.
Pazar gecesi ve Pazartesi günü ise soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde ve Anadolu’da kar yağışının görülmesi bekleniyor.
Prof. Dr. Orhan Şen, bu sistemin hafta sonuna kadar batıda yağmurla birlikte etkisini sürdüreceğini, ancak hafta sonu sistemin yön değiştireceğini belirtti.