Manisa'da kadın cinayeti! 41 yaşındaki Pınar öldürüldü katil kaçarken yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Pınar K. (41) Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6222 Sokak'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ayrı yaşadığı eşi H.K. (41) ile karşılaştı.
H.K, çıkan tartışmada karısına tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayın ardından 54 AFS 684 plakalı otomobiliyle uzaklaşmaya çalışan H.K, polis ekiplerince yakalandı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Galatasaray'da Manchester City maçı öncesi deprem! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı