Manisa'da kadın cinayeti! 41 yaşındaki Pınar öldürüldü katil kaçarken yakalandı

Manisa'da kadın cinayeti! 41 yaşındaki Pınar öldürüldü katil kaçarken yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pınar K. (41) Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6222 Sokak'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ayrı yaşadığı eşi H.K. (41) ile karşılaştı.

H.K, çıkan tartışmada karısına tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Manisa'da kadın cinayeti! 41 yaşındaki Pınar öldürüldü katil kaçarken yakalandı - Resim: 0

Kadının cenazesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın ardından 54 AFS 684 plakalı otomobiliyle uzaklaşmaya çalışan H.K, polis ekiplerince yakalandı.

