Yürülüğe koymadıkları için kaldırıyorum! Trump'tan skandal bir hamle daha

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmasına uymadığını belirterek Güney Kore'ye uygulanan gümrük vergisi oranını artırdı. Güney Kore, resmi bir bildirim yapılmadığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’nin ABD ile varılan ticaret anlaşmasının gereklerini yerine getirmediğini belirterek, "Kore Meclisi yetki alanında olmasına rağmen tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için; otomobil, kereste, ilaç ve diğer ürünlere uygulanan tüm karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum" dedi.

''RESMİ BİLDİRİM YOK''

Trump'ın bu kararı üzerine Seul yönetiminden ilk tepki geldi. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, ABD’nin konuyla ilgili resmi bir bildirimde bulunmadığı belirtilerek, "Şu ana kadar, ABD hükümetinden tarafımıza konuyla ilgili resmi bir bildirim veya detaylarla ilgili bir açıklama yapılmamıştır" denildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Politika Başdanışmanı Kim Yong-beom'un hükümetin cevabını ele almak üzere kurumlar arası bir toplantı düzenleyeceği belirtilirken, şu anda Kanada'da bulunan Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-kwan'ın ise ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşmek üzere en kısa sürede ABD’yi ziyaret etmeyi planladığı aktarıldı.

Öte yandan Trump’ın son açıklamasından önce, iki ülke arasında varılan ticaret anlaşması uyarınca ABD’nin Güney Kore’ye yüzde 15’lik gümrük vergisi uygulama kararı aldığı biliniyordu.

