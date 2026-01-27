BIST 13.121
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sur'a bağlı Batulay beldesinde bir motosiklet, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

