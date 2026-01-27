BIST 13.131
Taliban'dan kız çocukları ve kadınların geleceğini bitiren karar!

AFGANİSTAN'da Taliban yönetimi, kadınların ve kız çocuklarının okullara erişimini kalıcı olarak yasakladı. Bu gelişme, uluslararası insan hakları ve eğitim örgütlerinin raporlarında "Afganistan'ı kız öğrenciler için eğitim hakkının tamamen engellendiği tek ülke" şeklinde tanımlamasına yol açtı.

AFGANİSTAN'da Taliban yönetimi, yıllardır kız çocuklarının ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarına erişimini engelleyen eğitim yasağını sabit politika hâline getirdi. 

UNESCO verilerine göre, Taliban'ın iktidara gelişi sonrası çıkarılan düzenlemeler nedeniyle yaklaşık 2,2 milyon kız öğrenci, ilkokul sonrası eğitimden mahrum bırakıldı. Ülke, ortaokul ve üniversite düzeyinde kızların okul hayatının tamamen bitirildiği bir yapıyla karşı karşıya.

Taliban'ın Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla birlikte Afgan kızları ve kadınlar, 6. sınıf sonrası ve üniversite düzeyinde eğitim alamaz hale geldi.

Uluslararası kuruluşlar, bu durumun nesiller boyunca agresif sonuçları olacağını vurguluyor. UNICEF ve UN Women tarafından yapılan araştırmalarda, Afgan kadınlarının eğitim hakkının engellenmesinin ülkenin ekonomik kalkınmasını, sağlık hizmetlerini ve toplumsal refahını olumsuz yönde etkileyeceği belirtiliyor.

Toplumun büyük çoğunluğunun kız çocuklarının eğitimine güçlü destek verdiği ve bunların eğitim hakkının iade edilmesini istediği rapor edildi.

