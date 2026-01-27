BIST 13.177
DOLAR 43,39
EURO 51,58
ALTIN 7.094,16
HABER /  DÜNYA

İran'da korkunç bilanço! Protestolarda ölenlerin sayısı 6 bini aştı

İran'da korkunç bilanço! Protestolarda ölenlerin sayısı 6 bini aştı

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 30. gününde devam ederken, gösterilerde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 6 bin 126'ya yükseldi. 41 bin 880 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 41 bin 880 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 214 güvenlik görevlisi dahil 6 bin 126 kişi yaşamını yitirdi.

HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 5 bin 848'e çıktığını belirtmişti.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
5,7 büyüklüğünde deprem oldu
5,7 büyüklüğünde deprem oldu
Hakkari'de 348 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de 348 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
Engellilere bireysel eğitim desteği bu yıl için aylık 7 bin 748 lira oldu
İsrail'den gazetecilerle ilgili Refah Sınır Kapısı kararı
İsrail'den gazetecilerle ilgili Refah Sınır Kapısı kararı
Venezuela sokaklarında Maduro için özgürlük çağrısı
Venezuela sokaklarında Maduro için özgürlük çağrısı
Sergen Yalçın'dan transfer sözleri: Son dakikada işler bozuldu
Sergen Yalçın'dan transfer sözleri: Son dakikada işler bozuldu
Minnesota olayları sonrası tepkileri gören Trump harekete geçti
Minnesota olayları sonrası tepkileri gören Trump harekete geçti
NASA, karanlık maddenin evren üzerindeki etkisi hakkında yeni detaylara ulaştı
NASA, karanlık maddenin evren üzerindeki etkisi hakkında yeni detaylara ulaştı
Metrobüste korkutan yangın! Yolcular tahliye edildi
Metrobüste korkutan yangın! Yolcular tahliye edildi
İletişim Başkanı Duran: Yıldırım Sondaj Gemisi, güçlü vizyonun en yeni halkasıdır
İletişim Başkanı Duran: Yıldırım Sondaj Gemisi, güçlü vizyonun en yeni halkasıdır
"Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı" iddiasına yalanlama
"Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı" iddiasına yalanlama
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı