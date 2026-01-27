BIST 13.154
DOLAR 43,40
EURO 51,56
ALTIN 7.098,30
HABER /  DÜNYA

İsrail Parlamentosu'nda konuştu! Başbakan Edi Rama'dan "Türkiye" sözleri

İsrail Parlamentosu'nda konuştu! Başbakan Edi Rama'dan "Türkiye" sözleri

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nda, ülkesinin görevlerini alçak gönüllülükle yerine getireceğini belirtti. Rama, "Yeri gelmişken buraya Türkiye'yi de ekleyelim. Bu ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyoruz ve Gazze'de gelecekte kurulacak uluslararası istikrar gücünde, Arap, Türk ve diğer kardeşlerimizle birlikte yer alma konusunda kararlıyız" dedi.

Abone ol

Rama, İsrail'e düzenlediği resmi ziyareti kapsamında İsrail Parlamentosu'nda milletvekillerine hitap etti. Başbakan Rama, Arnavutluk Meclisi'nin 22 Ocak'taki oturumda, Trump'ın daveti üzerine, ülkesinin Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na katılımını onaylamasının ardından İsrail'e yaptığı ziyaretin önemine işaret etti.

Rama, Barış Kurulu'nda, "Gazze halkı ve bölge için yeni bir umut ve refah sağlayacak, yeni fırsat penceresindeki görevlerine alçak gönüllülükle katkı sunacaklarını" ifade etti.

İsrail Parlamentosu'nda konuştu! Başbakan Edi Rama'dan "Türkiye" sözleri - Resim: 0

Ülkesinin, İsrail'i olduğu kadar Arap ülkelerini de yakın dostları arasında saydığına işaret eden Rama:

"Yeri gelmişken buraya Türkiye'yi de ekleyelim. Bu ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyoruz ve Gazze'de gelecekteki uluslararası istikrar gücüne, Arap, Türk ve diğer kardeşlerimizle birlikte yer alma konusunda kararlıyız.

Rama, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan, savaş öncesine kıyasla topraklarında daha fazla Yahudi barındıran tek ülke olarak çıktığını ifade etti.

Rama, ziyareti kapsamında ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir araya gelmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Orhan Şen 'tekrar kar geliyor' dedi tarih verdi! İşte kar yağışı beklenen yerler İstanbul da listede
Foto Galeri Orhan Şen 'tekrar kar geliyor' dedi tarih verdi! İşte kar yağışı beklenen yerler İstanbul da listede Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sıradaki pandemi nipah virüsü mü? Nipah virüsünün tedavisi yok
Sıradaki pandemi nipah virüsü mü? Nipah virüsünün tedavisi yok
Soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
Soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
Trabzonspor'a piyango vurdu Christ Oulai için İngiliz devi kesenin ağzını açtı
Trabzonspor'a piyango vurdu Christ Oulai için İngiliz devi kesenin ağzını açtı
İletişim Başkanlığı Ermenistan’a yardım iddialarını yalanladı
İletişim Başkanlığı Ermenistan’a yardım iddialarını yalanladı
Aziz İhsan Aktaş davasında neler oluyor? Son haline bakın 7 CHP'li başkan da var
Aziz İhsan Aktaş davasında neler oluyor? Son haline bakın 7 CHP'li başkan da var
Ayyüce Türkeş'ten o akım için ağır sözler! DEM'liler fena kızacak
Ayyüce Türkeş'ten o akım için ağır sözler! DEM'liler fena kızacak
Araçtaki tartışma çok korkunç bitti!
Araçtaki tartışma çok korkunç bitti!
MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama: Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydi
MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama: Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydi
FED'in faiz kararı öncesi altında çılgın yükseliş! Gram fiyatına bakın, gümüş de...
FED'in faiz kararı öncesi altında çılgın yükseliş! Gram fiyatına bakın, gümüş de...
Borsa İstanbul yeni güne rekorla başladı!
Borsa İstanbul yeni güne rekorla başladı!
Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Sivasspor-Amedspor maçında kriz! Hakemler istifa etti
Sivasspor-Amedspor maçında kriz! Hakemler istifa etti