HABER /  DÜNYA

İsrail'den gazetecilerle ilgili Refah Sınır Kapısı kararı

İsrail, Refah Sınır Kapısı’nın açılması durumunda dahi yabancı gazetecilerin Gazze’ye girişine izin verilmeyeceğini Yüksek Mahkeme’ye bildirdi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, karar, İsrail’deki Yabancı Gazeteciler Birliği’nin (FPA) yabancı basın mensuplarının Gazze’ye girmesine izin verilmesi talebiyle açtığı davanın duruşmasında açıklandı.

Hükümet adına konuşan yetkililer, gazetecilerin Gazze’ye girişinin "güvenlik riski" oluşturduğunu savundu.

"Haaretz" gazetesinin aktardığına göre, hükümet temsilcisi, Refah Kapısı açılsa dahi yabancı gazetecilerin Gazze’ye alınmayacağını mahkemeye iletti. Mahkeme heyeti ise dosyayla ilgili kararını erteledi.

Duruşmada konuşan Yabancı Gazeteciler Birliği avukatı Gilad Şer, yaklaşık 30 ülkeden 130’dan fazla medya kuruluşuna bağlı 400’e yakın gazeteciyi temsil ettiklerini belirterek, İsrail’in uzun süredir tutumunu değiştirmediğini ve kapsamlı kısıtlamaların sürdüğünü söyledi.

Şer, bu durumun bilgiye erişim hakkını ihlal ettiğini vurguladı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Gazetecileri Koruma Komitesi adına söz alan avukatlar da dünyadaki pek çok çatışma bölgesinde gazetecilerin güvenli şekilde görev yapmasını sağlayan yöntemlerin bulunduğunu ifade etti.

İsrailli gazeteciler adına konuşan avukat ise yasağın, İsrail kamuoyunun Gazze’de yaşananları öğrenme hakkını da zedelediğini dile getirdi.

Buna karşılık devlet adına savunma yapan yetkili, gazetecilerin Gazze’ye girişinin hukuki bir zorunluluk olmadığını savunarak, güvenlik gerekçesiyle bu tutumun sürdürüleceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, güvenlik gerekçelerinin ayrıntılı şekilde açıklanması gerektiğine işaret ederken, ordunun görüşünü almak üzere kapalı oturum yapılmasını kabul etti ve duruşmayı erteledi.

İsrail, dün Refah Sınır Kapısı’nın açılmasına onay verdiğini duyurmuştu. Ancak sınır kapısı henüz fiilen açılmadı.

