California Valisi Newsom'dan TikTok'a "Trump eleştirilerini bastırma" suçlaması

California Valisi Gavin Newsom, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u, Başkan Donald Trump'ı eleştiren içerikleri bastırmakla suçlayarak platformun eyalet yasalarını ihlal edip etmediğinin inceleneceğini bildirdi.

Vali Newsom'ın Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, TikTok'un "Trump'la bağlantılı bir gruba satılmasının" ardından, Başkan'a yönelik eleştirel içeriklerin sınırlandığına dair raporlar alındığı ve bazı vakaların doğrulandığı belirtildi.

Açıklamada, platformun içerik denetleme uygulamalarına ilişkin inceleme başlatılacağı, California Adalet Bakanlığından bu uygulamaların eyalet yasalarına aykırı olup olmadığını değerlendirmesinin istendiği kaydedildi.

TikTok'un ABD'deki operasyonlarına devam etmesini sağlayacak anlaşma kapsamında, 23 Ocak'ta çoğunluğu Amerikalılara ait bir ortak girişim kurulmuştu.

Trump, TikTok'un ABD'deki operasyonlarının satılmasının önünü açan kararnameyi imzalamıştı

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Eylül 2025'e yaptıkları telefon görüşmesinde TikTok'un durumunu ele almıştı.

Trump, 25 Eylül 2025'te TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açan kararnameye imza atmıştı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede yer alan satış planında, ortak girişimin çoğunluğunun Amerikalı yatırımcıların kontrolünde olacağı, ByteDance ve bağlı şirketlerin payının yüzde 20'nin altında kalacağı belirtilmişti.

Ayrıca, algoritmalar, veri depolama ve yazılım güncellemelerinin denetiminin ABD'de kurulacak yeni yapının kontrolünde olacağı kaydedilmişti.

Geçen ay da TikTok'un ABD'deki operasyonlarının ABD'li yatırımcıların kontrolündeki bir girişim bünyesinde faaliyet göstermesi için anlaşma imzalandığı bildirilmişti.

