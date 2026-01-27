BIST 13.177
Suriye ordusunu Türkiye mi yönetiyor? Türkçe emirler açıklığa kavuştu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suriye ordusunun operasyonlarının Türkçe talimatlarla koordine edildiği iddiasını yalanladı. Yapılan incelemede, görüntülerin 2021 yılında sınır güvenliği sırasında

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasını yalanladı.

2021 YILINA AİT GÖRÜNTÜLER MONTAJLANDI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Söz konusu görüntülerin sınırlarımıza yönelik yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiği anlara ait olduğu ve 2021 yılında paylaşıldığı tespit edilmiştir. Bu görüntüler Arapça ses de eklenerek montajlanıp, kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulmuştur. Aynı coğrafyada asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

