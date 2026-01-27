Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Mazisinden bakın neler çıktı

İSTANBUL Kağıthane'de annelerinin cenaze töreninde miras tartışması yaşayan iki kardeşten biri, silahla ateş ederek kardeşini öldürdü. Cenazede yaşanan korkunç cinayet sonrasında gözaltına alınan şüphelinin 10 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL Kağıthane ilçesinde annelerinin cenaze törenine katılan iki kardeşten biri diğerini vurup öldürdü. Korkunç olay dün saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Aralarında uzun süredir miras paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık bulunan 69 yaşındaki Mustafa Mutlu ile 52 yaşındaki Mehmet Mutlu, vefat eden anneleri Nuriye Mutlu'nun cenaze namazı için camide bir araya geldi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kardeşler arasında tartışma çıktı.

Cenazede kardeşini öldürdü

İki kardeş arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Mutlu'nun yanında bulunan silahla kardeşi Mehmet Mutlu'ya ateş ettiği. Mehmet Mutlu'nun başından ve karnından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Mutlu, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kardeş katilinin mazisi suç dolu

Olayın ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Mutlu'nun, olayda kullandığı ruhsatsız tabancaya el konuldu. Şüphelinin emniyet kayıtlarında "kasten yaralama" başta olmak üzere toplam 10 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.