Rekabet Kurulu harekete geçti: 3 kozmetik şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu, yeniden satış fiyatlarına müdahale ve internet üzerinden yapılan satışların kısıtlandığı iddiaları üzerine 3 kozmetik firması hakkında soruşturma başlattı. Peki hakkında soruşturma açılan kozmetik firmaları hangileri? İşte detaylar...

Rekabet Kurulu, kozmetik ve dermokozmetik alanında faaliyet gösteren 3 firma hakkında soruşturma açıklamasına karar verdi. Resmi siteden yapılan açıklamada bahsi geçen firmaların isimleri de paylaşıldı. Açıklamada göre; Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açıldı.

Söz konusu şirketlerin yeniden satıcıların satış fiyatlarına müdahale ettiği ve internet üzerinden gerçekleştirilen satışları sınırlandırdığı yönündeki iddiaların ardından araştırma başlatıldığı öğrenildi.

BELGE VE TESPİTLER YETERLİ

İddiaların ardından yapılan incelemede belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulduğu aktarılan açıklamada, söz konusu ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜ

Ayrıca açıklamada, kozmetik sektöründe 2022, 2023 ve 2024 yıllarında çok sayıda soruşturma yürütüldüğü, yapılan incelemelerin ardından birçok teşebbüse idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.

