Metrobüste korkutan yangın! Yolcular tahliye edildi

Üsküdar'da Kadıköy istikametinde seyreden bir metrobüs, Altunizade Durağı'nda yolcu indirdiği sırada motor bölümünden duman çıkması üzerine durduruldu. Dumanı fark eden şoför yolcuları tahliye ederken, motordan çıkan alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü.
Üsküdar’da, yolcu indirmek için durağa yanaştığı sırada motoru yanan metrobüste hasar meydana geldi.
Kadıköy istikametinde seyreden metrobüs, Altunizade Durağı'nda yanaştı.
Yolcular araçtan indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüsün motorundan duman çıktı.
Dumanı fark eden metrobüsün şoförü aracı durdurarak, yolcuları tahliye etti.
Motordan alevlerin çıktığını gören şoför, kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.
Hasarlı metrobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Olay, bir vatandaşa ait cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.