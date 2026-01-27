BIST 13.177
DOLAR 43,39
EURO 51,58
ALTIN 6.989,87
HABER /  GÜNCEL

Metrobüste korkutan yangın! Yolcular tahliye edildi

Metrobüste korkutan yangın! Yolcular tahliye edildi

Üsküdar’da Kadıköy istikametinde seyreden bir metrobüs, Altunizade Durağı’nda yolcu indirdiği sırada motor bölümünden duman çıkması üzerine durduruldu. Dumanı fark eden şoför yolcuları tahliye ederken, motordan çıkan alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü.

Abone ol

Üsküdar’da, yolcu indirmek için durağa yanaştığı sırada motoru yanan metrobüste hasar meydana geldi.

Kadıköy istikametinde seyreden metrobüs, Altunizade Durağı'nda yanaştı.

Yolcular araçtan indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüsün motorundan duman çıktı.

Dumanı fark eden metrobüsün şoförü aracı durdurarak, yolcuları tahliye etti.

Motordan alevlerin çıktığını gören şoför, kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

Hasarlı metrobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olay, bir vatandaşa ait cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Duran: Yıldırım Sondaj Gemisi, güçlü vizyonun en yeni halkasıdır
İletişim Başkanı Duran: Yıldırım Sondaj Gemisi, güçlü vizyonun en yeni halkasıdır
"Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı" iddiasına yalanlama
"Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı" iddiasına yalanlama
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
ABD uçak gemisini Orta Doğu’ya konuşlandırdı
ABD uçak gemisini Orta Doğu’ya konuşlandırdı
Ses sanatçısı Seha Okuş vefat etti
Ses sanatçısı Seha Okuş vefat etti
Serdal Adalı'dan transfer sözleri: Bu akşam 5 kişiyi indirebiliriz...
Serdal Adalı'dan transfer sözleri: Bu akşam 5 kişiyi indirebiliriz...
CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımına Yusuf İbiş'ten yanıt: Bitmeyen bahaneler...
CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımına Yusuf İbiş'ten yanıt: Bitmeyen bahaneler...
Bakan Göktaş: Her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir
Bakan Göktaş: Her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir
ABD'de kar fırtınası kaynaklı ekonomik kaybın 100 milyar doları aşması bekleniyor
ABD'de kar fırtınası kaynaklı ekonomik kaybın 100 milyar doları aşması bekleniyor
MHP’li Özdemir’den Türk basını uyarısı: Reklam düzenlemesi şart
MHP’li Özdemir’den Türk basını uyarısı: Reklam düzenlemesi şart
Avrupa Birliği, WhatsApp'ı daha katı kurallara tabi tutacak
Avrupa Birliği, WhatsApp'ı daha katı kurallara tabi tutacak
Endonezya'daki toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e çıktı
Endonezya'daki toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e çıktı