12 yıl sonra gelen mucize! Michael Schumacher’den sevindiren haber

Formula 1'in efsane pilotları arasında gösterilen Michael Schumacher, 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu kafasına darbe almıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından Michael Schumacher'den sevindiren haber geldi.

Yedi dünya şampiyonluğuyla adını geniş kitlelere duyuran Formula 1 efsanesi Michael Schumacher, 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu kafasına darbe almıştı.Ünlü sporcu, uzunca bir süredir tedavi altında.57 yaşındaki Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber bugün geldi.Basında yer alan haberlerde ünlü sporcunun artık yatağa bağımlı olmadığı öğrenildi.

ARTIK TEKERLEKLİ SANDALYEDE OTURABİLİYOR

Kaza sonrası felç kalan Schumacher, artık tekerlekli sandalyede oturabiliyor.Daily Mail'de yer alan haberde; ünlü sporcu, İspanya'nın Mallorca bölgesindeki 50 milyon dolarlık malikesinde eşinin destekleriyle tekerlekli sandalyesine biniyor ve göl kenarında turluyor.

Schumacher'i 30 yıllık eşi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Bunun yanı sıra Schumacher'e 24 saat hemşire ve terapist eşlik ediyor.