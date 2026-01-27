BIST 13.206
Spor giyimde dengeler değişti! Dev marka el değiştirdi

Dünyaca ünlü spor giyim markası Puma'da önemli bir el değiştirme yaşandı. Markanın yüzde 29'luk hissesi, Çinli Anta Sports tarafından yaklaşık 1,8 milyar dolara satın alındı.

Küresel spor giyim devlerinden Puma'nın hissedar yapısı değişti. Fila ve Salomon gibi devleri bünyesinde barındıran Çinli Anta Sports, Puma'nın önemli bir payını satın alarak en büyük paydaş oldu.

1,8 MİLYAR DOLARLIK HAMLE

Anta, hisse devri için Artémis'e 1,5 milyar euro (yaklaşık 1,8 milyar dolar) ödedi. Bu satın alma ile Anta, Puma'nın en büyük hissedarı konumuna geldi ve küresel spor giyim pazarında gücünü artırdı.

PUMA'DA YENİ DÖNEM

Bu gelişme, Puma'nın pazardaki pozisyonunu yeniden şekillendirebilir. Şirket, Adidas ve Nike gibi rakiplerle rekabet ederken yaşadığı değer kaybı ve yeniden yapılanma sürecinde böyle bir ortaklıkla yeni bir döneme giriyor.

