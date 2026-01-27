BIST 13.125
Arnavutköy'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 55 kişiden 54'ü taburcu edildi

Anadolu Mahallesi Ufukhan Sokak'ta mevlit yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 55 kişiden 28'inin daha tedavileri tamamlandı.

Böylece taburcu edilenlerin sayısı 54 olurken, 1 kişinin tedavisi sürüyor.

OLAY

Anadolu Mahallesi Ufukhan Sokak'ta 25 Ocak'ta bir evde gıda zehirlenmesine yönelik ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmiş, ekiplerin mevlidin yapıldığı dairenin sahibi Zekeriya Y. (45) ile görüşmesinde, saat 15.00 sıralarında düzenlenen mevlit yemeği kapsamında aynı evde tavuk ve pilav ikram edildiği, 20 kilogram tavuk etinin 2 farklı zincir marketten satın alındığı, akşam saatlerinde de bu yemekten yiyen bazı misafirlerde kusma ve halsizlik şikayetleri görüldüğü öğrenilmişti.

Bazı kişilerin kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri, bazılarının ise sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirlenmişti.

Hayati tehlikesi bulunmayan ve genel durumları iyi olan 55 kişi farklı hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Tavuk etinin alındığı 2 marketten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla numune alınacağı kaydedilmişti.

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 25 Ocak'ta NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan 26 kişinin taburcu edildiğini bildirmişti.

