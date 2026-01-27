BIST 13.206
Denizli'de midibüs şarampole devrildi! Genç hemşire öldü çok sayıda yaralı var

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir midibüs şarampole devrildi. Meydana gelen kazada hemşire Kadriye Koçan (22) hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki 23 kişi yaralandı.

Çeşitli kurumlarda çalışan memurları taşıyan Abdullah Rüzgar (62) idaresindeki 20 RF 777 plakalı midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Buldan Devlet Hastanesinde görevli hemşire Kadriye Koçan (22) hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gören 6 yaralıyı ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.

Denizli'de midibüs şarampole devrildi! Genç hemşire öldü çok sayıda yaralı var - Resim: 0

Denizli'de midibüs şarampole devrildi! Genç hemşire öldü çok sayıda yaralı var - Resim: 1

