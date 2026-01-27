BIST 13.121
DOLAR 43,41
EURO 51,64
ALTIN 7.097,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şişli'deki vahşette yeni gelişme!

Şişli'deki vahşette yeni gelişme!

Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltındaki 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Şişli'de kağıt toplayan kişi tarafından bir kadının başsız cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K. ile E.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Mazisinden bakın neler çıktı
Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Mazisinden bakın neler çıktı
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması
İran'dan ABD ve İsrail'e mesaj: Savaşa tam hazırlık içerisindeyiz!
İran'dan ABD ve İsrail'e mesaj: Savaşa tam hazırlık içerisindeyiz!
Rekabet Kurulu harekete geçti: 3 kozmetik şirketine soruşturma
Rekabet Kurulu harekete geçti: 3 kozmetik şirketine soruşturma
FCSB-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu
FCSB-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu! 380 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu! 380 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi
Uyuşturucu taciri Çetin Gören'in cep telefonundan çıkan görüntü polisi bile şaşırttı
Uyuşturucu taciri Çetin Gören'in cep telefonundan çıkan görüntü polisi bile şaşırttı
Taliban'dan kız çocukları ve kadınların geleceğini bitiren karar!
Taliban'dan kız çocukları ve kadınların geleceğini bitiren karar!
AJet'ten büyük kampanya! 9 dolara yurt dışı seyahati...
AJet'ten büyük kampanya! 9 dolara yurt dışı seyahati...
Alperen Şengün Kevint Durant ikilisi galibiyeti getirdi
Alperen Şengün Kevint Durant ikilisi galibiyeti getirdi
Eksun Gıda ve Selçuk Üniversitesi'nden işbirliği
Eksun Gıda ve Selçuk Üniversitesi'nden işbirliği
Tosyalı Holding Cezayir'deki tesisiyle dünya DRI üretim rekorunu kırdı
Tosyalı Holding Cezayir'deki tesisiyle dünya DRI üretim rekorunu kırdı