'Cahil ve kezban' demişti! Ahmet Çakar davayı kaybetti Hadise'den özür diledi

"Müvekkilin itibarı, onuru ve saygınlığı zedelenmiştir"

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, “Rencide edici bu yorumlar, iftiralar ve hakaretler nedeniyle müvekkilin itibarı, onuru ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu sebeple 50 bin lira manevi tazminatın faiziyle Ahmet Çakar’dan alınarak tarafımıza ödenmesini talep ederiz” denildi.