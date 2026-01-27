BIST 13.177
'Cahil ve kezban' demişti! Ahmet Çakar davayı kaybetti Hadise'den özür diledi

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Youtube kanalı üzerinden Hadise için "cahil ve kezban" demişti. Hadise tarafından açılan hakaret davasını kaybeden Ahmet Çakar, ünlü isimden özür diledi.

Ünlü şarkıcı Hadise, sahne şovları, konserleri ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, sözlerinden dolayı geçtiğimiz sene Ahmet Çakar'a dava açmıştı. Hadise, Ahmet Çakar'a açtığı davayı kazandı. Karar sonrası Çakar'dan açıklama geldi.

İddiaya göre şarkıcı Hadise, 15 Aralık 2024’te YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” isimli programa konuk oldu. Programda karşılıklı sohbet sırasında Hadise, eski ilişkilerinden ve ayrılma süreçlerinden bahsetti.

Ahmet Çakar da “Çakırkeyf” adlı YouTube programında Hadise’nin bu açıklamaları üzerinden ünlü şarkıcının kişilik haklarına saldırıda bulundu.

"Müvekkilin itibarı, onuru ve saygınlığı zedelenmiştir"

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, “Rencide edici bu yorumlar, iftiralar ve hakaretler nedeniyle müvekkilin itibarı, onuru ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu sebeple 50 bin lira manevi tazminatın faiziyle Ahmet Çakar’dan alınarak tarafımıza ödenmesini talep ederiz” denildi.

