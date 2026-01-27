BIST 13.154
DOLAR 43,40
EURO 51,56
ALTIN 7.098,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Arnavutköy'deki İETT kazasından acı haber

Arnavutköy'deki İETT kazasından acı haber

Arnavutköy'de İETT otobüsünün çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün akşam saatlerinde 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsü, karşı şeride geçerek Ö.D'nin kullandığı 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralanırken İETT otobüsünün kaza sırasında boş olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Ö.D'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ö.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Parlamentosu'nda konuştu! Başbakan Edi Rama'dan "Türkiye" sözleri
İsrail Parlamentosu'nda konuştu! Başbakan Edi Rama'dan "Türkiye" sözleri
Sıradaki pandemi nipah virüsü mü? Nipah virüsünün tedavisi yok
Sıradaki pandemi nipah virüsü mü? Nipah virüsünün tedavisi yok
Soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
Soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
Trabzonspor'a piyango vurdu Christ Oulai için İngiliz devi kesenin ağzını açtı
Trabzonspor'a piyango vurdu Christ Oulai için İngiliz devi kesenin ağzını açtı
İletişim Başkanlığı Ermenistan’a yardım iddialarını yalanladı
İletişim Başkanlığı Ermenistan’a yardım iddialarını yalanladı
Aziz İhsan Aktaş davasında neler oluyor? Son haline bakın 7 CHP'li başkan da var
Aziz İhsan Aktaş davasında neler oluyor? Son haline bakın 7 CHP'li başkan da var
Ayyüce Türkeş'ten o akım için ağır sözler! DEM'liler fena kızacak
Ayyüce Türkeş'ten o akım için ağır sözler! DEM'liler fena kızacak
Araçtaki tartışma çok korkunç bitti!
Araçtaki tartışma çok korkunç bitti!
MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama: Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydi
MHP'li Yıldız'dan dikkat çeken açıklama: Keşke duruşmalar canlı yayınlanabilseydi
FED'in faiz kararı öncesi altında çılgın yükseliş! Gram fiyatına bakın, gümüş de...
FED'in faiz kararı öncesi altında çılgın yükseliş! Gram fiyatına bakın, gümüş de...
Borsa İstanbul yeni güne rekorla başladı!
Borsa İstanbul yeni güne rekorla başladı!
Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti