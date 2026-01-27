8 külçe altın sır olmuştu! Bursa'daki kazada gelişme

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen hafta kaza yapan zırhlı araçta yapılan incelemeler tamamlandı. Araçtan kaybolan altınlara dair herhangi bir iz bulunamadı.

İzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde 22 Ocak'ta Bursa'ya altın sevkiyatı yaparken kaza yapan zırhlı araçtan kaybolan altınlarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca altınların bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



BARİYERE SAPLANMIŞTI!

E.Ö. (21) idaresindeki 16 BPN 077 plakalı altın yüklü zırhlı araç, 22 Ocak'ta İzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde bariyere çarpmıştı. Kazada sürücü ile araçtaki R.T. (30) ile V.T. (48) yaralanmıştı

ALTINLAR SIRRA KADEM BASMIŞTI

Taşınan 1000'er gramlık 11 külçe altından 3'ü araç içinde yapılan aramalarda bulunmuştu. Diğer 8 külçe altının bulunması için çalışma başlatılmıştı.



FİRMADAN AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan altın taşıyan zırhlı aracın karıştığı trafik kazasına ilişkin firma tarafından yazılı açıklama yapıldı.