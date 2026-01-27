BIST 13.121
Migros dağıtım merkezlerindeki 7 bin 875 çalışanı kadrosuna aldı

Migros, yaptığı depo yatırımlarıyla büyüyen dağıtım merkezleri operasyonlarını ana faaliyetleriyle uçtan uca entegre edebilmek amacıyla Türkiye genelinde taşeron firmalarca yönetilen 43 dağıtım merkezinin çalışanlarını bünyesine kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, perakende sektöründe çalışan haklarının gözetilmesi konusunda dikkati çekiyor.

Şirket, mağazalarında 54 yıldan beri sendikalı çalışma sistemi yürütülüyor. Dağıtım merkezlerinde görev alan 7 bin 875 çalışanın Migros kadrosuna dahil olmasıyla şirketin doğrudan çalışan sayısı 63 bine ulaştı.

Dağıtım merkezlerinde görev yapan çalışanlar, Migros kadrosuna geçerek kazanılmış haklarının yanı sıra Migros Grubu'ndaki yaklaşık 45 bin çalışanın faydalandığı toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikal haklardan da faydalanabilecek.

