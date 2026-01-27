Başrolü Kıvanç Tatlıtuğ olmuştu! Dönence dizisinin yönetmeni de açıklandı

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizi ile geliyor haberi herkesi heyecanlandırmıştı. Bozdağ Film'in Disney Plus için çekeceği 'Dönence' dizisine hazırlanıyor. İşte dizinin yönetmeni...Abone ol
Mehmet Bozdağ ve Kerem Kurt'un kaleme aldığı dizide Kıvanç Tatlıtuğ polislikten atıldıktan sonra istihbarat adına kurulan özel timde ajan olan 'Ali' rolüne hayat verecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yönetmen koltuğunda Can Evrenol'un oturacağı konuşuluyor.
ÇEKİMLER MART AYINDA
'Dönence'nin kadın başrol karakteri ajan 'Yasemin' rolü için Pınar Deniz'le görüşülen dizinin çekimlerinin mart ayında başlaması planlanıyor.
8 bölümlük dizinin çekimleri İstanbul'da yapılacak.