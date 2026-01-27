BIST 13.123
DOLAR 43,40
EURO 51,76
ALTIN 7.080,61
HABER /  MAGAZİN

Başrolü Kıvanç Tatlıtuğ olmuştu! Dönence dizisinin yönetmeni de açıklandı

Başrolü Kıvanç Tatlıtuğ olmuştu! Dönence dizisinin yönetmeni de açıklandı

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizi ile geliyor haberi herkesi heyecanlandırmıştı. Bozdağ Film'in Disney Plus için çekeceği 'Dönence' dizisine hazırlanıyor. İşte dizinin yönetmeni...

Abone ol

Mehmet Bozdağ ve Kerem Kurt'un kaleme aldığı dizide Kıvanç Tatlıtuğ polislikten atıldıktan sonra istihbarat adına kurulan özel timde ajan olan 'Ali' rolüne hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yönetmen koltuğunda Can Evrenol'un oturacağı konuşuluyor.

ÇEKİMLER MART AYINDA

'Dönence'nin kadın başrol karakteri ajan 'Yasemin' rolü için Pınar Deniz'le görüşülen dizinin çekimlerinin mart ayında başlaması planlanıyor.

8 bölümlük dizinin çekimleri İstanbul'da yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'nin acı günü
Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'nin acı günü
Arnavutköy'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 55 kişiden 54'ü taburcu edildi
Arnavutköy'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 55 kişiden 54'ü taburcu edildi
Manisa'da kadın cinayeti! 41 yaşındaki Pınar öldürüldü katil kaçarken yakalandı
Manisa'da kadın cinayeti! 41 yaşındaki Pınar öldürüldü katil kaçarken yakalandı
Şişli'de bir otomobil iş yerine girdi
Şişli'de bir otomobil iş yerine girdi
Migros dağıtım merkezlerindeki 7 bin 875 çalışanı kadrosuna aldı
Migros dağıtım merkezlerindeki 7 bin 875 çalışanı kadrosuna aldı
Köpekleri istismar edip öldürmüştü! Cani doktor hakkında yeni karar
Köpekleri istismar edip öldürmüştü! Cani doktor hakkında yeni karar
"Bebek sürücü" olarak biliniyordu! 100 bin takipçili fenomen protestolarda öldürüldü
"Bebek sürücü" olarak biliniyordu! 100 bin takipçili fenomen protestolarda öldürüldü
MHP'li Feti Yıldız'ın sosyal medya paylaşımı! CHP lideri Özel'den açıklama: Önemsiyoruz
MHP'li Feti Yıldız'ın sosyal medya paylaşımı! CHP lideri Özel'den açıklama: Önemsiyoruz
Bomba zirve sonrası flaş çıkış! Sadettin Saran resti çekti: ''Bundan sonra istemiyorum''
Bomba zirve sonrası flaş çıkış! Sadettin Saran resti çekti: ''Bundan sonra istemiyorum''
TMSF’den Boyteks Tekstil kararı: Şirketin tüm hisseleri satışta
TMSF’den Boyteks Tekstil kararı: Şirketin tüm hisseleri satışta
Beşiktaş'tan ayrılan Rafa Silva bu sefer Benfica'yı karıştırdı
Beşiktaş'tan ayrılan Rafa Silva bu sefer Benfica'yı karıştırdı
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü