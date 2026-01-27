CHP'nin yargılanan belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı rakamlara bakın

İSTANBUL Silivri'de 7'si CHP'li belediye başkanı olmak üzere 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasının ilk duruşmasında belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar aylık gelirinin 360 bin TL olduğunu açıklarken, suç örgütü kurmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş ise aylık 250 bin TL kazancı olduğunu söyledi. Kimlik beyanlarının ve avukatların dinlenmesinin ardından ilk duruşma son erdi. Salı günü saat 10.00'da ikinci duruşma yapılacak.

İSTANBUL 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmanın ilk günü tamamlandı. İddianamenin özeti okunduğu ilk gün duruşmasında kimlik beyanları da alındı. Duruşma salı günü saat 10.00’da sanık savunması ile başlayacak.

İLK GÜN NELER OLDU?

Saat 11.40'ta başlayan duruşmada mahkeme heyeti duruşmaların haftanın 5 günü yapılmasının planlandığını açıkladı. Duruşmada tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Aziz İhsan Aktaş'ın aylık geliri

İlk duruşmada kimlik tespiti ve gelir beyanları alındı. Suç örgütü kurmakla suçlanıp 704 yıl hapis cezası ile yargılanan Aziz İhsan Aktaş, duruşmaya korumalarla evinden geldi. Kendisini iş insanı olarak tanımlayan Aziz İhsan Aktaş'a mahkeme heyeti aylık gelirini sordu.

Aziz İhsan Aktaş "aylık gelirim 250 bin TL" dedi.

Belediye Başkanlarının aylık geliri

Tutuklu sanıkların kimlik tespiti sırasında belediye başkanlarına aylık gelirleri soruldu. Belediye başkanlarının verdiği yanıtlar şöyle:

- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 100 bin TL,

-Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: 150 bin TL,

-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: 360 bin TL,

-Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara: 130 bin TL.

-Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise tüm mal varlığına el konulduğu için şu an bir aylık gelirinin olmadığını söyledi.

YETKİSİZLİK VE TEFRİK TALEPLERİ

Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere’nin avukatları yetkisizlik ve tefrik taleplerinde bulundu. Ahmet Özer'in avukatı da örgüt üyeliği suçlamasının yer alamaması nedeniyle Özer'in dosyadan ayrılmasını talep etti. Taleplerin ardından söz alan Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı, "Tefrik ve yetkizlik taleplerinin reddini talep ediyoruz. Dosyayı başka başka yerlere gönderirseniz birçok müteahhiti mağdur etmiş olursunuz" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti; kurduğu ara kararında duruşma notlarının basınla paylaşılması, tefrik, görevsizlik ve yetkisizlik kararının verilmesi taleplerinin reddine karar verdi.

AHMET ÖZER'İN SAVUNMASI

Kimlik tespiti sırasında sabıka kaydı sorulan geçen hafta "örgüt üyeliği" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, "Sabıkamı sormadınız ama geçen hafta tüm Türkiye’nin, kamuoyunun vicdanlarını yaralayan bir hukuk katliamı ile hakkımda mahkumiyet kararı verildi. Üst mahkemede kararın bozulacağına inanmakla beraber karar kesinleşmediği için adli sicil kaydım yoktur" dedi.

HANGİ BAŞKANLAR YARGILANIYOR?

7 ay sonra iddianamesi hazırlanan soruşturma kapsamında CHP'li 6 başkan tutuklu yargılanıyor bu isimler şunlar:

-Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,

-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,

-Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara,

-Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar,

-Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin



Tutuksuz yargılanan başkanlar ise şunlar:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere,

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

Bugün görülen duruşmada önce İstanbul dışındaki belediye başkanları; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Belediye Başkanı Ceyhan Kadir Aydar savunmalarını verecek. İstanbul dışındaki başkanların savunmalarının ardından ve diğer sanıklar savunma yapacak.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İÇİN 704 YIL İSTENİYOR

Dosyada çete lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş tutuklu olmadığı için evinden Silivri’ye gelecek, tutuklu kişiler ise kelepçeli olarak getirilecek. 578 sayfalık iddianamede Aktaş'ın 82 ayrı suç eyleminden sorumlu olduğu belirtiliyor.

Aziz İhsan Aktaş hakkında 704 yıl hapis cezası talep ediliyor. Tutuklu belediye başkanları ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezalarıyla yargılanacak.

Soruşturma kapsamında sanık Aziz İhsan Aktaş, 30 Nisan 2025 ve 11 Mayıs 2025 tarihlerinde ek ifade vermişti. Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 4 Haziran 2025 tarihinde ise 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edilmişti.