Gazze'de can kaybı 71 bin 662'ye yükseldi

Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde yaşamını yitirenlerin sayısı 71 bin 662’ye yükseldi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana yaşanan can kayıpları ise bölgedeki sükunetin ne denli kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden yıkımın güncel bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan son verilere göre, İsrail ordusunun operasyonları sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı korkutucu boyutlara ulaştı.

ATEŞKESİN GÖLGESİNDE KAYIPLAR SÜRÜYOR

ABD ve bölge ülkelerinin arabuluculuğuyla 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese rağmen, Gazze Şeridi’nde şiddet olayları tamamen dinmiş değil. Sağlık Bakanlığı’nın raporuna göre:

Son 3,5 aylık "ateşkes" sürecinde İsrail saldırıları nedeniyle 488 kişi hayatını kaybetti, 1.350 kişi ise yaralandı.

Hastanelere son bir gün içerisinde 2 cenaze ve 9 yaralı getirildiği teyit edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİNİ, YARALI SAYISI 171 BİNİ GEÇTİ

Ekim 2023'ten bu yana süregelen çatışmaların toplam maliyeti, bölgenin demografik yapısını sarsacak düzeye ulaştı:

Toplam Ölü Sayısı: 71.662

Toplam Yaralı Sayısı: 171.428

Kayıp Vakaları: Binlerce cenazenin hâlen enkaz altında olduğu, ulaşılamayan bölgeler nedeniyle gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

ENKAZ ALTINDA İNSANİ DRAM

Sağlık yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarının teknik yetersizlikler ve bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle aksadığını vurguluyor. Yıkılan binaların altında kalan binlerce kişinin varlığı, hem salgın hastalık riskini artırıyor hem de ailelerin yas sürecini tamamlamasına engel oluyor. Uluslararası insani yardım kuruluşları, enkaz kaldırma çalışmaları için acil ekipman ve güvenli koridor çağrısını yineliyor.