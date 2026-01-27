Ankara'da dehşet! Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Ankara'dan son gelen haber kan dondurdu.Altındağ ilçesinde tartıştığı eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti.Vefat eden Ü.K.'nın akrabası "Böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemedik."dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Altındağ ilçesi Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki evde E.B. (53) ile eski eşi S.K. (54) ve kayınvalidesi Ü.K. (73) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.B, üzerinde bulunan silahla eşi ve kayınvalidesini vurdu, ardından intihar etti.
Sağlık ekipleri, E.B. ve kayınvalidesi Ü.K.'nın hayatını kaybettiğini, S.K'nin ise ağır yaralı olduğunu belirledi. S.K, sağlık ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Çiftin sona eren evliliklerinden bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
"Böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemedik"
Vefat eden Ü.K.'nın akrabası Hürol Dursun, çiftin daha önceden boşandığını ve aralarında husumet olduğunu söyledi. Dursun, "Yılların vermiş olduğu bir şey. Geri birleşmek istiyor. Husumet oldu aralarında tabi ister istemez. Ondan dolayı da kapıya dayanıyor. Geliyor, gidiyor. O arada kayınpederi açmış kapıyı. Kapıyı açınca ateş etmeye başlamış. Kaynanasını, karısını... Kendisine sıkıyor en son. Uyuşturucudan cezaevine girmiş, çıkmış doğru. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemedik."