Ankara'da dehşet! Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti

"Böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemedik"

Vefat eden Ü.K.'nın akrabası Hürol Dursun, çiftin daha önceden boşandığını ve aralarında husumet olduğunu söyledi. Dursun, "Yılların vermiş olduğu bir şey. Geri birleşmek istiyor. Husumet oldu aralarında tabi ister istemez. Ondan dolayı da kapıya dayanıyor. Geliyor, gidiyor. O arada kayınpederi açmış kapıyı. Kapıyı açınca ateş etmeye başlamış. Kaynanasını, karısını... Kendisine sıkıyor en son. Uyuşturucudan cezaevine girmiş, çıkmış doğru. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemedik."