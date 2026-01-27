Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan DEM Parti'ye tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı hedef alan DEM Parti'ye tepki gösterdi. Saral, "Terörle arasına tek bir net cümle koyamayanların, bugün çıkıp da Ahmed Şara gibi isimlere "terörist" yaftası yapıştırması sadece ikiyüzlülüktür." dedi.

Suriye'de ordunun operasyonu sonrası YPG etkin olduğu bölgelerden süpürüldü. Operasyonlar sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "SDG Kürtleri temsil ediyor" ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı hedef alan sözleri siyaset dünyasında yankılanmaya devam ediyor.

Bu sözlerin ardından Terörsüz Türkiye sürecinin başından bu yana DEM Pari'ye en sert tepki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral'ın ifadeleri şöyle:

"DEM Partililerin diline doladığı ifadeler, kimin nerede saf tuttuğunu bir kez daha açık etmiştir.

Terörle arasına tek bir net cümle koyamayanların, bugün çıkıp da Ahmed Şara gibi isimlere "terörist" yaftası yapıştırması sadece ikiyüzlülüktür.

Ahmed Şara'yı hedef alan bu söylem, gerçeğe değil ideolojik körlüğe dayanıyor. Mazlumların yanında duran, emperyalist planlara boyun eğmeyen bir ismi karalamaya çalışanlar, aslında kime hizmet ettiklerini de açık etmiş oluyor.

Yıllardır bu milletin acıları üzerinden siyaset devşiren, PKK'ya tek kelime edemeyip her fırsatta Türkiye'yi suçlayan bir zihniyetin ne söylediğinin de, kimi hedef aldığının da hiçbir kıymeti yoktur. Kendi sicilini temizleyemeyenlerin, başkalarına ahlak dersi vermeye kalkması sadece trajikomiktir.

Siz önce Kandil'e, bebek katillerine, şehirleri hendeklerle kana bulayanlara "terörist" demeyi öğrenin."

Ömer Çelik de tepki göstermişti

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz gün MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu cümleleri kuranların gündeminde Kürtler yok, sadece örgütler var. Kimin hangi örgütü desteklediği ortada. Sanki destekledikleri örgüt kanarya sevenler derneği." ifadelerini kullandı.