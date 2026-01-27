BIST 13.074
DOLAR 43,40
EURO 51,88
ALTIN 7.088,17
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan DEM Parti'ye tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan DEM Parti'ye tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı hedef alan DEM Parti'ye tepki gösterdi. Saral, "Terörle arasına tek bir net cümle koyamayanların, bugün çıkıp da Ahmed Şara gibi isimlere "terörist" yaftası yapıştırması sadece ikiyüzlülüktür." dedi.

Abone ol

Suriye'de ordunun operasyonu sonrası YPG etkin olduğu bölgelerden süpürüldü. Operasyonlar sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "SDG Kürtleri temsil ediyor" ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı hedef alan sözleri siyaset dünyasında yankılanmaya devam ediyor.

Bu sözlerin ardından Terörsüz Türkiye sürecinin başından bu yana DEM Pari'ye en sert tepki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral'ın ifadeleri şöyle:

 "DEM Partililerin diline doladığı ifadeler, kimin nerede saf tuttuğunu bir kez daha açık etmiştir.

Terörle arasına tek bir net cümle koyamayanların, bugün çıkıp da Ahmed Şara gibi isimlere "terörist" yaftası yapıştırması sadece ikiyüzlülüktür.

Ahmed Şara'yı hedef alan bu söylem, gerçeğe değil ideolojik körlüğe dayanıyor. Mazlumların yanında duran, emperyalist planlara boyun eğmeyen bir ismi karalamaya çalışanlar, aslında kime hizmet ettiklerini de açık etmiş oluyor.

Yıllardır bu milletin acıları üzerinden siyaset devşiren, PKK'ya tek kelime edemeyip her fırsatta Türkiye'yi suçlayan bir zihniyetin ne söylediğinin de, kimi hedef aldığının da hiçbir kıymeti yoktur. Kendi sicilini temizleyemeyenlerin, başkalarına ahlak dersi vermeye kalkması sadece trajikomiktir. 

Siz önce Kandil'e, bebek katillerine, şehirleri hendeklerle kana bulayanlara "terörist" demeyi öğrenin." 

Ömer Çelik de tepki göstermişti

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz gün MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bu cümleleri kuranların gündeminde Kürtler yok, sadece örgütler var. Kimin hangi örgütü desteklediği ortada. Sanki destekledikleri örgüt kanarya sevenler derneği." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray'da Manchester City maçı öncesi deprem! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı
Foto Galeri Galatasaray'da Manchester City maçı öncesi deprem! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kerimcan Durmaz hakkında hapis istemi! Tutuklanıp tahliye olmuştu
Kerimcan Durmaz hakkında hapis istemi! Tutuklanıp tahliye olmuştu
Aziz İhsan Aktaş davasına VIP'ten girerek geldi 15 koruma için denildi ki...
Aziz İhsan Aktaş davasına VIP'ten girerek geldi 15 koruma için denildi ki...
Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme
Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme
Fenerbahçe'de transfer ateşi yandı! Yıldız golcü için imza an meselesi
Fenerbahçe'de transfer ateşi yandı! Yıldız golcü için imza an meselesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Devlet içinde devlet ayrı silahlı güç olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Devlet içinde devlet ayrı silahlı güç olmaz
İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı
Sabancı Holding ikinci yüzyılında "üçlü formül" ile büyüyecek
Sabancı Holding ikinci yüzyılında "üçlü formül" ile büyüyecek
Bu illerdekiler dikkat! Çok kuvvetli olacak
Bu illerdekiler dikkat! Çok kuvvetli olacak
8 külçe altın sır olmuştu! Bursa'daki kazada gelişme
8 külçe altın sır olmuştu! Bursa'daki kazada gelişme
Başrolü Kıvanç Tatlıtuğ olmuştu! Dönence dizisinin yönetmeni de açıklandı
Başrolü Kıvanç Tatlıtuğ olmuştu! Dönence dizisinin yönetmeni de açıklandı
Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'nin acı günü
Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi'nin acı günü
Arnavutköy'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 55 kişiden 54'ü taburcu edildi
Arnavutköy'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 55 kişiden 54'ü taburcu edildi