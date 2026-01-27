BIST 13.074
Adalet Bakanı Tunç, Katar'da yüksek yargı mensuplarıyla görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Başsavcısı Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ve Katar Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Dr. Hassan bin Lahdan Al Mohannadi ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da "Gelişen Trendler ve Gelecek Vizyonları" temasıyla düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katılan Tunç, forumun ardından Katar'daki temaslarını sürdürdü.

İlk olarak Katar Başsavcısı Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ile bir araya gelen Tunç, görüşmede, adli işbirliği kapsamında iki ülke tarafından yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Tunç, daha sonra Katar Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Dr. Hassan bin Lahdan Al Mohannadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, yüksek yargı kurumlarının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, dijital yargı uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yargı organları arasında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Yargı alanında elde ettikleri tecrübeleri Katar ile paylaşmaya, işbirliğini daha da artırmaya devam edeceklerine işaret eden Tunç, "Türkiye olarak bütün kanunlarımızı yeniledik, çağa uygun hale getirdik. İhtiyaçlar doğrultusunda da kanunlarımızı yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katar ile dijitalleşme, Adalet Akademisinin eğitim çalışmaları, yasama reformu dediğimiz kanunların yenilenmesi anlamında tecrübe paylaşımı, Katar'daki uygulamaları görmek, bizdeki uygulamaları Katar'a aktarmak anlamında güzel çalışmalar yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

