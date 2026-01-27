Aziz İhsan Aktaş davasına VIP'ten girerek geldi 15 koruma için denildi ki...

13 Ocak 2025’teki şafak operasyonuyla başlayan, “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” soruşturması kapsamında ilk duruşma bugün yapılıyor. Silivri'de görülen duruşmaya Aziz İhsan Aktaş evinden takım elbiseyle geldi. 704 yıl hapis istemiyle yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın VIP'ten 15 korumayla alınması tartışma çıkardı. Avukatı duruşma salonunda sebebini açıkladı.

SİLİVRİ'de görülen davada öne çıkan örgüt kurmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş'ın duruşmaya korumalarla gelmesi oldu. 704 yılla yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın yanında 15 koruma bulunuyordu. Takım elbise giymiş olan Aziz İhsan Aktaş'ın keyifli hali dikkat çekti.

Aziz İhsan Aktaş'ın açıklaması

Duruşma öncesinde medyaya konuşan Aziz İhsan Aktaş, şunları söyledi:

-Poz vermeye gelmedim buraya. Doğal bir şekilde duruyorum.

-Adalet mülkün temelidir. Bugün ilk gün söylediğim kaçmadım buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım.

VIP'TEN GİRDİ TARTIŞMASI

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 704 yıl hapisle yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın adliyeye VIP'ten (çok önemli kişi) giriş yaptığı iddia ederek şu tepkiyi verdi:

-704 yıl ile yargılanan, örgüt lideri olduğu iddia edilen bir sanık; VIP’ten adliyeye giriyor.

-Milletvekilleri bile bu VIP girişini kullanamıyor.

-Üstelik 15 kişilik korumayla, Silivri Adliyesi’nde duruşmaya katılıyor. Bu, Türk yargılama tarihinde bir ilk.



DURUŞMAYA KORUMAYLA GELDİ ÇÜNKÜ...

Mahkeme başkanının taleplerini iletmesi için söz verdiği avukat Hüseyin Ersöz, tutuklu sanıklar için yalnızca bir aile üyesinin duruşma salonuna alınabildiğini hatırlatarak, 'örgüt lideri' olarak yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın kalabalık bir koruma ekibiyle salona nasıl girebildiğini söyledi. Bunu üzerine mahkeme başkanı sorumluluklarının yalnızca duruşma salonu ile sınırlı olduğunu ifade ederken Aktaş'ın avukatı ise sebebini şöyle izah etti:

"Biz koruma ordusuyla içeri girmedik. Müvekkilime yönelik bir suikast girişimi olduğu için, devletin polisi eşliğinde salona girdik".

HANGİ BAŞKANLAR YARGILANIYOR?

7 ay sonra iddianamesi hazırlanan soruşturma kapsamında CHP'li 6 başkan tutuklu yargılanıyor bu isimler şunlar:

-Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,

-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,

-Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara,

-Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar,

-Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin



Tutuksuz yargılanan başkanlar ise şunlar:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere,

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

Bugün görülen duruşmada önce İstanbul dışındaki belediye başkanları; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Belediye Başkanı Ceyhan Kadir Aydar savunmalarını verecek. İstanbul dışındaki başkanların savunmalarının ardından ve diğer sanıklar savunma yapacak.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İÇİN 704 YIL İSTENİYOR

Dosyada çete lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş tutuklu olmadığı için evinden Silivri’ye gelecek, tutuklu kişiler ise kelepçeli olarak getirilecek. 578 sayfalık iddianamede Aktaş'ın 82 ayrı suç eyleminden sorumlu olduğu belirtiliyor.

Aziz İhsan Aktaş hakkında 704 yıl hapis cezası talep ediliyor. Tutuklu belediye başkanları ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezalarıyla yargılanacak.

Soruşturma kapsamında sanık Aziz İhsan Aktaş, 30 Nisan 2025 ve 11 Mayıs 2025 tarihlerinde ek ifade vermişti. Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 4 Haziran 2025 tarihinde ise 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edilmişti.